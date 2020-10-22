Путин: безопасность России не пострадает при отсутствии СНВ-3
Безопасность России не пострадает при отсутствии СНВ-3, рассказал президент России Владимир Путин.
«Россия не цепляется за ДСНВ, безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям», - приводит РИА Новости слова главы государства.
Ранее Путин предложил продлить действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на один год. В МИД РФ заявили, что на этот период Москва готова вместе с Вашингтоном заморозить количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, после чего в США заявили о готовности немедленно провести встречу для финализации соглашения по продлению.
Договор СНВ-3 между Россией и США, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов, вступил в силу в 2011 году. 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил ещё на год продлить его без дополнительных условий, однако американская сторона отказалась. В ООН отметили, что не будут комментировать позиции стран и считают продление договора «приоритетным».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru