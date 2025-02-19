Путин: В диалоге между Россией и США посредники не нужны

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов российский лидер отметил, что «это избыточные требования».

«Кто-то хочет быть посредником... но, наверно, это избыточные требования», - сказал он.

Также президент РФ добавил, что Россия готова вернуться к переговорам на тему урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что давно не виделся с амерканским президентом Дональдом Трампом и с удовольствием с ним встретится, однако такую встречу следует подготовить, сообщает RT.

