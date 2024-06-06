Путин в день рождения Пушкина посетил музей-заповедник «Царское Село»

Президент Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

В Москве откроется выставка с уникальными документами к 225-летию Пушкина

Российский лидер прибыл в музей в день 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина, которое отмечают 6 июня. Путина сопровождал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Экскурсию для главы государства провел директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов, пишет RT.

«Президент осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея А.С.Пушкина – шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы», — указали в Кремле.

Кроме того, Путин посетил выставку «Поэт и царь» в Камероновой галерее Екатерининского парка. Экспозиция посвящена взаимоотношениям Пушкина с императорами и великими князьями, в ней представлены личные вещи поэта, прижизненные издания, портреты, архивные документы, мемориальные предметы императорской семьи. Многие экспонаты выставляются впервые.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Горбань
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