Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского

Согласно документу, в состав президиума Госсовета вошли 26 человек. В их числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин

Также в него включили помощника президента Александра Дюмина, глав Татарстана и Бурятии Рустама Минниханова и Алексея Цыденова, мэра Москвы Сергея Собянина и 17 губернаторов.

Ранее Путин подписал указ об освобождении замглавы Минюста Всеволода Вуколова от занимаемой должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияМихаил МишустинВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры