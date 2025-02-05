Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета
Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в состав президиума Госсовета вошли 26 человек. В их числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин
Также в него включили помощника президента Александра Дюмина, глав Татарстана и Бурятии Рустама Минниханова и Алексея Цыденова, мэра Москвы Сергея Собянина и 17 губернаторов.
Ранее Путин подписал указ об освобождении замглавы Минюста Всеволода Вуколова от занимаемой должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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