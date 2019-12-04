Путин: США готовятся воевать в космосе

Президент добавил, что сегодня ведущие державы ведут активную разработку космических систем военного и двойного назначения, а США и вовсе не скрывают, что рассматривают космос в качестве арены боевых действий.

Помимо этого, Путин уличил американцев в ускоренном развитии своих космических сил и проведении «мероприятий оперативной подготовки».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос одной из сфер деятельности альянса.

В ответ на это вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что инициатива альянса имеет политический характер и направлена на обострение взаимоотношений с Россией.

