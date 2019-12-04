Путин: США готовятся воевать в космосе

4 декабря 201919:10

Президент России Владимир Путин обвинил США в милитаризации космоса. В ходе очередного совещания по военной тематике глава государства заявил, что Москва выступает против превращения космоса в арену для боевых действий, тогда как Вашингтон от этой идеи не отказался.

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Президент добавил, что сегодня ведущие державы ведут активную разработку космических систем военного и двойного назначения, а США и вовсе не скрывают, что рассматривают космос в качестве арены боевых действий.

Помимо этого, Путин уличил американцев в ускоренном развитии своих космических сил и проведении «мероприятий оперативной подготовки».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос одной из сфер деятельности альянса.

В ответ на это вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что инициатива альянса имеет политический характер и направлена на обострение взаимоотношений с Россией.

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ФОТО: Сергей Гунеев / РИА Новости
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