Путин: США готовятся воевать в космосе
Президент России Владимир Путин обвинил США в милитаризации космоса. В ходе очередного совещания по военной тематике глава государства заявил, что Москва выступает против превращения космоса в арену для боевых действий, тогда как Вашингтон от этой идеи не отказался.
Президент добавил, что сегодня ведущие державы ведут активную разработку космических систем военного и двойного назначения, а США и вовсе не скрывают, что рассматривают космос в качестве арены боевых действий.
Помимо этого, Путин уличил американцев в ускоренном развитии своих космических сил и проведении «мероприятий оперативной подготовки».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос одной из сфер деятельности альянса.
В ответ на это вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что инициатива альянса имеет политический характер и направлена на обострение взаимоотношений с Россией.
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