Путин: Создание палестинского государства поможет решить ближневосточный конфликт

Создание полноценного палестинского государства — ключ к решению ближневосточной проблемы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство РИА Новости.

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Президент указал на неизменно бескорыстную позицию России по Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что Москва всегда открыто выражает свое мнение, заключающееся в необходимости создания суверенного палестинского государства.

Путин добавил, что в отношении России к ближневосточному кризису никогда не было двойного дна и интриг.

Ранее Путин подчеркнул, что США заинтересованы в постоянном хаосе на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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