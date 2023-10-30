Путин: Создание палестинского государства поможет решить ближневосточный конфликт

Президент указал на неизменно бескорыстную позицию России по Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что Москва всегда открыто выражает свое мнение, заключающееся в необходимости создания суверенного палестинского государства.

Путин добавил, что в отношении России к ближневосточному кризису никогда не было двойного дна и интриг.

Ранее Путин подчеркнул, что США заинтересованы в постоянном хаосе на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

