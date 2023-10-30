Путин: Создание палестинского государства поможет решить ближневосточный конфликт
Создание полноценного палестинского государства — ключ к решению ближневосточной проблемы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство РИА Новости.
Президент указал на неизменно бескорыстную позицию России по Ближнему Востоку. Он подчеркнул, что Москва всегда открыто выражает свое мнение, заключающееся в необходимости создания суверенного палестинского государства.
Путин добавил, что в отношении России к ближневосточному кризису никогда не было двойного дна и интриг.
Ранее Путин подчеркнул, что США заинтересованы в постоянном хаосе на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru