Президент Сербии согласился приехать в Москву на 9 мая
Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020 года в честь празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также предложил сербским военным принять участие в параде на Красной площади.
Во время пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров Вучич со своей стороны отметил, что для него и его народа, который так же входил антифашистскую коалицию, это большая честь.
Кроме того, сербский лидер поблагодарил Владимира Путина за то, что тот в 2015 году спас Сербию от клейма позора. Речь идет об обвинениях в геноциде со стороны Совбеза ООН. Также Александр Вучич заявил, что если бы Путин был президентом России в 1999 году, то он смог бы предотвратить бомбардировки Югославии, которые производили США и НАТО.
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