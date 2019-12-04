Президент Сербии согласился приехать в Москву на 9 мая

Во время пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров Вучич со своей стороны отметил, что для него и его народа, который так же входил антифашистскую коалицию, это большая честь.

Кроме того, сербский лидер поблагодарил Владимира Путина за то, что тот в 2015 году спас Сербию от клейма позора. Речь идет об обвинениях в геноциде со стороны Совбеза ООН. Также Александр Вучич заявил, что если бы Путин был президентом России в 1999 году, то он смог бы предотвратить бомбардировки Югославии, которые производили США и НАТО.

