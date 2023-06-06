Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста РФ
6 июня 202315:02
Российский лидер Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На сайте Минюста сообщается, что прежде Елена Ардабьева занимала должность руководителя департамента экономического и гражданского законодательства,
Ранее, 30 мая, Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Алису Безродную. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на Минюст, Безродная перешла на другую работу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru