Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста РФ

Российский лидер Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД

На сайте Минюста сообщается, что прежде Елена Ардабьева занимала должность руководителя департамента экономического и гражданского законодательства,

Ранее, 30 мая, Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Алису Безродную. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на Минюст, Безродная перешла на другую работу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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