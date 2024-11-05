Путин заявил о готовности РФ к сотрудничеству с недружественными странами
Российская Федерация остается открытой к сотрудничеству со странами, контакты с которыми на данный момент сокращены до минимума. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии вручения верительных грамот послам зарубежных государств.
Она прошла впервые в текущем году. Верительные грамоты глава государства принял у 28 вновь прибывших дипломатических представителей. Как отметил Путин, сред них, в частности, значатся послы Японии, Канады, Новой Зеландии, Италии, Дании, Финляндии. Взаимодействие с ними заморожено практически по всем направлениям, констатировал президент.
Однако, по его утверждению, Москва не стремится к противостоянию, и рассчитывает на рациональный подход к сотрудничеству. Путин выразил надежду, что взвешенный взгляд в этом плане вновь возобладает.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российский лидер также рассчитывает, что послы будут способствовать формированию объективного и непредвзятого взгляда на РФ и её политику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru