Путин ратифицировал инициативы «Единой России» о новых выплатах

По его словам, «Единая Россия» составит график подключения граждан к газу в регионах. Президент поручил кабмину и руководству регионов совместно с «Газпромом» до 2023 года провести бесплатное подключение россиян в уже газифицированных населенных пунктах. Пожилым людям и многодетным семьям помогут с оформлением необходимых документов, отмечает URA.RU.

Также «Единая Россия» уже внесла необходимые законодательные изменения в порядок получения новых пособий неполным семьи с детьми от 8 до 17 лет. Президент поручил начать выдавать средства с 1 июля. Также партия внесла поправки в закон о выплатах беременным женщинам и документ о доведении до 100% размера больничных родителям детей до семи лет.

Глава страны также поддержал инициативу «Единой России о предоставлении субъектам бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на развитие транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. До 1 июня правительство утвердит порядок выделения средств.

Перед ежегодным посланием «Единая Россия» направила президенту пакет социальных инициатив. Часть из них Владимир Путин поддержал во время своего выступления.

