Путин ратифицировал инициативы «Единой России» о новых выплатах
Президент России Владимир Путин включил социальные инициативы «Единой России» в пакет своих поручений кабмину по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. В их числе выплаты беременным (с 1 июля женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат пособие в размере половины прожиточного минимума) и кэшбэк за детский отдых ( начиная с 15 мая родители будут получать назад половину стоимости путевок в детские лагеря), пишет Газета.ru.
Также планируется для регионов в период 2021—2024 годов ежегодно выделять средства на приобретение не менее четырех тысяч школьных автобусов российского производства. Вопрос о необходимости обновления школьного автопарка поднимал во время поездки в Нижегородскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, «Единая Россия» составит график подключения граждан к газу в регионах. Президент поручил кабмину и руководству регионов совместно с «Газпромом» до 2023 года провести бесплатное подключение россиян в уже газифицированных населенных пунктах. Пожилым людям и многодетным семьям помогут с оформлением необходимых документов, отмечает URA.RU.
Также «Единая Россия» уже внесла необходимые законодательные изменения в порядок получения новых пособий неполным семьи с детьми от 8 до 17 лет. Президент поручил начать выдавать средства с 1 июля. Также партия внесла поправки в закон о выплатах беременным женщинам и документ о доведении до 100% размера больничных родителям детей до семи лет.
Глава страны также поддержал инициативу «Единой России о предоставлении субъектам бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на развитие транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. До 1 июня правительство утвердит порядок выделения средств.
Перед ежегодным посланием «Единая Россия» направила президенту пакет социальных инициатив. Часть из них Владимир Путин поддержал во время своего выступления.
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