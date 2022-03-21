Путин рассказал президенту Узбекистана о ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Украине

В сообщении говорится, что в ходе разговора, который состоялся по инициативе узбекистанской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства двух стран.

«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», - добавили в пресс-службе.

Ранее Путин заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: пресс-служба Кремля
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