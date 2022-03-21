Путин рассказал президенту Узбекистана о ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе разговора, который состоялся по инициативе узбекистанской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства двух стран.
«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», - добавили в пресс-службе.
Ранее Путин заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Адвокат: суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в РФ
- В правительстве РФ заверили россиян, что сахара и гречки хватит на всех
- В Совфеде призвали локализовать в России производство тетрапака
- Путин рассказал президенту Узбекистана о ситуации на Украине
- В России Telegram впервые стал популярнее WhatsApp
- Адвокат Meta утверждает, что в Facebook и Instagram теперь запрещена русофобия
- Более 70 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе
- В РЖД отменили термометрию и масочный режим в поездах и на вокзалах
- Магазины электроники в России стали отказываться от рассрочки
- Премьер Нидерландов заявил о полной зависимости ЕС от российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru