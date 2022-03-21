Путин рассказал президенту Узбекистана о ситуации на Украине

В сообщении говорится, что в ходе разговора, который состоялся по инициативе узбекистанской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства двух стран.

«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», - добавили в пресс-службе.

Ранее Путин заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану, сообщает «Свободная пресса».

