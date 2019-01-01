Путин рассказал об обстоятельной беседе с Ким Чен Ыном
Российский президент Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с глазу на глаз. По его словам, беседа была «обстоятельной», сообщает RT.
«Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — рассказал президент России.
Как отмечают «РИА Новости», встреча Путина и Кима в формате тет-а-тет длилась больше отведенного для нее часа. После к переговорам подключились делегации двух стран.
Напомним, что встреча Путина и Ким Чен Ына проходит во Владивостоке. Президент Путин прилетел туда накануне вечером, а лидер КНДР прибыл ранее на своем бронепоезде.
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