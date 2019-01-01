Путин рассказал об обстоятельной беседе с Ким Чен Ыном

Российский президент Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с глазу на глаз. По его словам, беседа была «обстоятельной», сообщает RT.

«Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — рассказал президент России.