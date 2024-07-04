Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине в 2022 году

Страны Запада призывали Москву прекратить огонь и отвести войска от Киева, где они оказались в начале военной операции на Украине в 2022 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, российские власти согласились на это, но «столкнулись с обманом».

Путин: Россия не может прекратить огонь до начала мирных переговоров по Украине

Глава государства рассказал, что Москва получила предложение и даже «настойчивую просьбу» со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы позволить Киеву предпринять «определенные вещи».

Путин отметил, что Россия выполнила эту просьбу и отвеоа свои войска от Киева для создания условий заключения мирного соглашения. Однако, как сообщил президент, это привело к обману. Он констатировал, что соглашения, достигнутые в Стамбуле, в конечном итоге были проигнорированы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры