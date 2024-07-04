Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине в 2022 году
Страны Запада призывали Москву прекратить огонь и отвести войска от Киева, где они оказались в начале военной операции на Украине в 2022 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
По его словам, российские власти согласились на это, но «столкнулись с обманом».
Глава государства рассказал, что Москва получила предложение и даже «настойчивую просьбу» со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы позволить Киеву предпринять «определенные вещи».
Путин отметил, что Россия выполнила эту просьбу и отвеоа свои войска от Киева для создания условий заключения мирного соглашения. Однако, как сообщил президент, это привело к обману. Он констатировал, что соглашения, достигнутые в Стамбуле, в конечном итоге были проигнорированы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания
- Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине в 2022 году
- Shaman сообщил о блокировке своего канала на YouTube
- В России запустили аналог YouTube под названием «Платформа»
- Байден признал, что «облажался» во время дебатов с Трампом
- Дело жителя Твери, фиктивно зарегистрировавшего Исломовых, направили в суд
- Автомобиль с ехавшей в роддом семьей взорвался в Люберцах
- Следствие попросило смягчить меру фигуранту по делу экс-замглавы Минцифры
- Суд отправил сына миллионера под домашний арест за наезд на журналиста
- Суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru