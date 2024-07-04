Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине в 2022 году

Страны Запада призывали Москву прекратить огонь и отвести войска от Киева, где они оказались в начале военной операции на Украине в 2022 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, российские власти согласились на это, но «столкнулись с обманом».