Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны. Во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» он назвал 90-е годы одним из самых трудных периодов в истории России.

Путин отметил, что в тот период страна переживала не только «острейший внутриполитический, экономический, социальный кризис», но и подверглась агрессии со стороны международного терроризма.

Все это, по его словам, могло привести к распаду государства, гражданской войне, утратить суверенитет и оказаться на периферии мировой политики, передает РИА Новости. По мнению путина, только благодаря «исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России» удалось отодвинуться «от этой опасной черты».

В ходе выступления российский лидер подчеркнул, что Россия очень дорожит сохранением одновременно самобытности и общности живущих в ней народов.

«Для нас очевидно, что многообразие внутри государства - это норма», - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Ранее бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в эфире НСН заявил, что инициатива о предоставлении льгот «жертвам перестройки» - это попытка отвлечения внимания от нынешнего кризиса в России. по его мнению, грядет новая катастрофа.







