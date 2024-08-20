Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом

Президент России Владимир Путин отметил, что первый президент Чечни и Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом и проявил выдающуюся мужественность. Он подчеркнул, что Кадыров сделал значительный вклад в развитие чеченского народа, сообщает РИА Новости.

Во время своего визита в Чечню 20 августа Путин посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова в его родном селе, ныне называемом Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе.

Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова

Президент возложил цветы и почтил память первого президента Чечни.

У захоронения его встретил двоюродный брат Ахмата Кадырова, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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