Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом

Президент России Владимир Путин отметил, что первый президент Чечни и Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом и проявил выдающуюся мужественность. Он подчеркнул, что Кадыров сделал значительный вклад в развитие чеченского народа, сообщает РИА Новости.

Во время своего визита в Чечню 20 августа Путин посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова в его родном селе, ныне называемом Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе.