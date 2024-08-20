Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом
Президент России Владимир Путин отметил, что первый президент Чечни и Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом и проявил выдающуюся мужественность. Он подчеркнул, что Кадыров сделал значительный вклад в развитие чеченского народа, сообщает РИА Новости.
Во время своего визита в Чечню 20 августа Путин посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова в его родном селе, ныне называемом Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе.
Президент возложил цветы и почтил память первого президента Чечни.
У захоронения его встретил двоюродный брат Ахмата Кадырова, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров, передает «Радиоточка НСН».
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