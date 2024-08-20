Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин посетил могилу первого президента Чечни, героя России Ахмата Кадыров. Об этом сообщает газета «Известия».
Могила расположена в Курчалоевском районе Чечни в сел, которое ныне называется Ахмат-Юрт. У захоронения Путина встретил двоюродный брат Ахмата Кадырова, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров.
Он поблагодарил президента за защиту традиционных ценностей и религий от чуждых идеологий.
Путин возложил цветы на могилу и почтил память Ахмата Кадырова, выразив уважение и поделившись воспоминаниями о своих встречах с первым президентом Чечни, передает «Радиоточка НСН».
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