Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин посетил могилу первого президента Чечни, героя России Ахмата Кадыров. Об этом сообщает газета «Известия».

Могила расположена в Курчалоевском районе Чечни в сел, которое ныне называется Ахмат-Юрт. У захоронения Путина встретил двоюродный брат Ахмата Кадырова, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров.

Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Он поблагодарил президента за защиту традиционных ценностей и религий от чуждых идеологий.

Путин возложил цветы на могилу и почтил память Ахмата Кадырова, выразив уважение и поделившись воспоминаниями о своих встречах с первым президентом Чечни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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