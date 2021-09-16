ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе
Страны ОДКБ видят необходимость в создании юридического инструмента для предотвращения размещения оружия в космосе. Об этом говорится в декларации по итогам саммита в Душанбе, передает РИА Новости.
Отмечается, что члены ОДКБ продолжат совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Для этого предлагается создать инструмент на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе.
Ранее также стало известно, что лидеры стран ОДКБ утвердили план по оснащению современным вооружением Коллективных сил объединения.
Владимир Путин принял участие в саммите в формате видеоконференции.
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