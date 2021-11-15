Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, главы государств обсудили в том числе реализацию совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Президенты высоко оценили уровень отношений двух стран и уделили особое внимание торгово-экономическим связям. В частности, Путин и ас-Сиси обсудили ход строительства по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции, а также создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.

Кроме того, президент Египта «выразил признательность за результативную совместную работу в контексте обеспечения авиационной безопасности в египетских аэропортах», по итогам которой с августа было восстановлено полноформатное воздушное сообщение между двумя странами.

Президенты отметили важность «дальнейшей координации шагов на международной арене» и договорились о продолжении личных контактов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорЕгипетВладимир Путин
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