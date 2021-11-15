Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к Крайнему Северу

Президент России Владимир Путин подписал документ, который отменяет указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Текст нового указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере.

Из соответствующего списка также удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

В соответствии с действующим законодательством за работу или проживание на Крайнем Севере к страховой пенсии начисляются две разные выплаты, при этом получатель может выбрать только одну из них.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис ЕльцинРегионыВладимир Путин
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