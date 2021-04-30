Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, разговор состоятся по инициативе австрийской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

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Себастьян Курц предложил рассмотреть Вену как потенциальное место встречи России и США на высшем уровне.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу летом в одной из европейских стран для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений. В Кремле заявили, что возможные сроки встречи еще обсуждаются.

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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияКоронавирусПереговорыРоссияАвстрия
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