Путин провел телефонные переговоры с Мадуро

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Лидер государств обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Также Мадуро поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, президент Венесуэлы проинформировал российского лидера об обстановке в республике, в том числе, о внешнем давлении на Венесуэлу. Путин, в свою очередь, поддержал коллегу в усилиях по укреплению суверенитета республики.

