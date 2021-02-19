Путин провел телефонные переговоры с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, передает пресс-служба Кремля.

В Венесуэле приступили к вакцинации «Спутником V»

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Лидер государств обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Также Мадуро поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, президент Венесуэлы проинформировал российского лидера об обстановке в республике, в том числе, о внешнем давлении на Венесуэлу. Путин, в свою очередь, поддержал коллегу в усилиях по укреплению суверенитета республики.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Телефонный РазговорНиколас МадуроВладимир Путин
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