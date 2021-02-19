Путин провел телефонные переговоры с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, передает пресс-служба Кремля.
«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.
Лидер государств обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Также Мадуро поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Кроме того, президент Венесуэлы проинформировал российского лидера об обстановке в республике, в том числе, о внешнем давлении на Венесуэлу. Путин, в свою очередь, поддержал коллегу в усилиях по укреплению суверенитета республики.
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