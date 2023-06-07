Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин 7 июня провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти

Стороны обсудили развитие торговых связей, инвестиционные, логистические и энергетические проекты. Также речь шла об обеспечении стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Президент РФ и наследный принц высоко оценили уровень кооперации в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении Кремля.

По данным газеты The Wall Street Journal. у Саудовской Аравии возникли претензии к России и-за объемов добычи нефти. В Международном энергетическом агентстве заявили, что в апреле Москва не сократила нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:НефтьСаудовская АравияВладимир Путин

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