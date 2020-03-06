Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин проинформировал Башара Асада об итогах российско-турецких переговоров по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор президентов состоялся по телефону. Как говорится в сообщении, Путин заявил, что реализация достигнутых договоренностей с турецкой стороной обеспечит нормализацию обстановки в сирийском Идлибе.

В свою очередь, по данным Кремля, Асад положительно отреагировал на принятые решения и выразил признательность РФ за поддержку и усилия по обеспечению целостности Сирии.

Накануне РФ и Турция подписали соглашение, согласно которому в регионе вводится режим прекращения огня. Также документ предусматривает создание коридора безопасности длиной 6 км вдоль трассы М-4, а также совместное патрулирование странами трассы.

