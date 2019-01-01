Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении действия контрсанций. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает RT, речь идёт о продлении продуктового эмбарго до 31 декабря 2020 года.

Напомним, запрет на ввоз определённой продовольственной продукции из стран Европы, применивших антироссийские санкции, был введён в 2014 году.

Ранее в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия.

