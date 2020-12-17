Путин призвал снять санкции на фоне пандемии

Президент РФ Владимир Путин предложил снять санкции и торговые ограничения со стран, которые испытывают трудности из-за пандемии. По его мнению, здесь не стоит искать крайних и виновных в пандемии.

Так Путин ответил на вопрос журналиста, занимались ли российские спецслужбы расследованием вопроса об источнике коронавируса.

Глава государства встречается в четверг с прессой в формате большой пресс-конференции.

