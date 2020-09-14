Путин приступил к переговорам с Лукашенко в Сочи
Переговоры президентов России и Белоруссии стартовали в Сочи. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко будет проходить с глазу на глаз в формате «один на один». Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что по времени лидеры не ограничены – будут общаться «сколько надо».
Лидеры двух стран должны обсудить в ходе встречи такие темы, как состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международную проблематику и обстановку в регионе. Отдельным блоком будут затронуты вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы, уточняет Газета.ру.
Александр Лукашенко впервые покинул территорию Белоруссии после того, как был переизбран президентом 9 августа. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста несогласных с официальными результатами голосования.
Ранее сегодня бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тиханвоская, которая инициировала создание Координационного совета белорусской оппозиции, обратилась к президенту РФ в связи с предстоящими переговорами в Сочи, отмечает Ura.ru. Она подчеркнула, что все подписанные с Лукашенко документы обязательно будут пересмотрены «новой властью», как только она укрепится в Минске.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- Путин объявил о выделении Белоруссии кредита в $1,5 млрд
- Первую партию вакцины «Вектора» от COVID-19 выпустят в ноябре
- Названо место РФ по числу заражений коронавирусом в мире
- Путин указал на голословность обвинений по делу Навального
- Кинопродюсер рассказал, как обойдут новые правила «Оскара»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru