Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом министр иностранных дел страны Сергей Лавров будет присутствовать в Йоханнесбурге лично.
Саммит пройдет в ЮАР 22-24 августа. На саммите, кроме южноафриканского главы, будут присутствовать лидеры Китая, Бразилии и Индии.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обратился с просьбой к Аргентине не присоединяться к БРИКС. В то же время в ЮАР уверены, что альянс может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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