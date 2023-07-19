Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

При этом министр иностранных дел страны Сергей Лавров будет присутствовать в Йоханнесбурге лично.

Саммит пройдет в ЮАР 22-24 августа. На саммите, кроме южноафриканского главы, будут присутствовать лидеры Китая, Бразилии и Индии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обратился с просьбой к Аргентине не присоединяться к БРИКС. В то же время в ЮАР уверены, что альянс может расшириться до 50 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

