Памфилова: Путин лидирует на выборах президента с 87,97% голосов
Владимир Путин после обработки 24,4% протоколов лидирует на выборах президента России с 87,97% голосов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По предварительным данным, второе место с 3,86% голосов занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Представители «Новых людей» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набирают 3,76% и 2,97% голосов соответственно.
По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за Путина проголосовали более 95% избирателей, заявил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. В ЛНР действущий глава государства набирает 94,12% голосов.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, явка превысила 74%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru