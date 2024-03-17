Памфилова: Путин лидирует на выборах президента с 87,97% голосов

По предварительным данным, второе место с 3,86% голосов занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Представители «Новых людей» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набирают 3,76% и 2,97% голосов соответственно.

По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за Путина проголосовали более 95% избирателей, заявил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. В ЛНР действущий глава государства набирает 94,12% голосов.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, явка превысила 74%, отмечает «Радиоточка НСН».

