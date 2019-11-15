Путин приедет в Турцию сразу после Нового года

15 ноября 201920:00

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет в Турцию с визитом в первую неделю нового года. О таких планах сообщил пресс-секретарь президента Турецкой республики Ибрагим Калын, передает CNN Turk.

Оправдание и укрепление. Востоковед рассказал о целях встречи Путина и Эрдогана

Ранее турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что намерен вскоре после визита в Вашингтон встретиться лично со свои российским коллегой, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, а также рассказать о переговорах с Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что поводом для следующей встречи Путина и Эрдогана может стать запуск трубопровода «Турецкий поток».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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