Путин приедет в Турцию сразу после Нового года
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет в Турцию с визитом в первую неделю нового года. О таких планах сообщил пресс-секретарь президента Турецкой республики Ибрагим Калын, передает CNN Turk.
Ранее турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что намерен вскоре после визита в Вашингтон встретиться лично со свои российским коллегой, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, а также рассказать о переговорах с Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что поводом для следующей встречи Путина и Эрдогана может стать запуск трубопровода «Турецкий поток».
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