Путин приедет в Турцию сразу после Нового года

Ранее турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что намерен вскоре после визита в Вашингтон встретиться лично со свои российским коллегой, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, а также рассказать о переговорах с Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что поводом для следующей встречи Путина и Эрдогана может стать запуск трубопровода «Турецкий поток».

