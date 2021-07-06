Путин прибыл в Кемерово, где встретится с губернатором Цивилевым
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемеровскую область, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства примет участие в праздновании 300-летия образования Кузбасса. Также у него запланирована встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Ожидается, что Путин возложит цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» скульптора Эрнста Неизвестного. Также президент посетит Кемеровское президентское кадетское училище, а также строящийся культурно-образовательного комплекс Сибирского кластера искусств.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу развития угольной отрасли на 15 лет. При этом в заявлении Мишустин подчеркнул, что 60 % всей российской угольной продукции производится на Кузбассе, где жизнь во многих городах и поселках фактически зависит от стабильной работы шахт.
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