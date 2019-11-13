Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите объединения БРИКС. Как отмечает телеканал «360», сегодня у российского лидера в графике визита значатся две встречи. Во-первых, он проведет переговоры с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

Сообщается, что на этой встрече будет обсуждаться ситуация в двусторонней торговле, не исключено также, что лидеры затронут тему совместного освоения углеводородов на Арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России.