Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите объединения БРИКС. Как отмечает телеканал «360», сегодня у российского лидера в графике визита значатся две встречи. Во-первых, он проведет переговоры с главой правительства Индии Нарендрой Моди.
Сообщается, что на этой встрече будет обсуждаться ситуация в двусторонней торговле, не исключено также, что лидеры затронут тему совместного освоения углеводородов на Арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России.
Затем Владимир Путин проведет беседу с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудят перспективы сотрудничества с учётом того, что Поднебесная остаётся крупнейшим партнером России по товарообороту.
Завтра Президент РФ также проведет встречу с глазу на глаз с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро.
В пятерку стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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