Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

13 ноября 201919:58

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите объединения БРИКС. Как отмечает телеканал «360», сегодня у российского лидера в графике визита значатся две встречи. Во-первых, он проведет переговоры с главой правительства Индии Нарендрой Моди.

Сообщается, что на этой встрече будет обсуждаться ситуация в двусторонней торговле, не исключено также, что лидеры затронут тему совместного освоения углеводородов на Арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России.

G7 хорошо, а G20 лучше. Сенатор оценил интерес России к возвращению в «восьмёрку»

Затем Владимир Путин проведет беседу с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудят перспективы сотрудничества с учётом того, что Поднебесная остаётся крупнейшим партнером России по товарообороту.

Завтра Президент РФ также проведет встречу с глазу на глаз с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро.

В пятерку стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:БриксПутинБразилия