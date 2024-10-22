Путин: Президент Бразилии настаивает на участии в саммите БРИКС по ВКС

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва настаивает на своем личном участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в Бразилии в это время будет четыре часа утра, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Я, правда, сказал ему, что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает», - сказал Путин.

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До этого Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Лулой да Силвой, который не прилетел на саммит БРИКС из-за полученной им травмы головы в субботу. В ходе разговора бразильский лидер рассказал, что планирует участвовать в саммите по видеосвязи.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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