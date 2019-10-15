Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин преподнёс в качестве подарка наследному принцу Абу-Даби белого кречета в ходе своего визита в Объединённые Арабские Эмираты. Принц Мухаммед бен Заид Аль Нахайян занимает должность заместителя верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ.
Как сообщает ТАСС, в ответ российский лидер получил от наследника Абу-Даби Абу-Даби в подарок макет дворца Каср Аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.
Накануне Владимир Путин сделал похожий подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду. Российский лидер преподнёс монарху камчатского кречета.
Сегодня в ходе переговоров президент РФ и наследный принц обсудили взаимодействие на международной арене, сотрудничество в энергетической сфере, космосе и туризме. Путин отметил успешное развитие российско-эмиратских отношений в дружественном и конструктивном ключе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета
- Грызлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов
- Актриса Бочкарева игнорирует суд по делу о задержании с кокаином
- СК подтвердил задержание возможных убийц женщины при продаже авто на Урале
- Гепрокуратура Белоруссии не хочет задерживать Богачёву ради США