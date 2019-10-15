Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета

15 октября 201918:54

Президент России Владимир Путин преподнёс в качестве подарка наследному принцу Абу-Даби белого кречета в ходе своего визита в Объединённые Арабские Эмираты. Принц Мухаммед бен Заид Аль Нахайян занимает должность заместителя верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ.

Как сообщает ТАСС, в ответ российский лидер получил от наследника Абу-Даби Абу-Даби в подарок макет дворца Каср Аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.

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Накануне Владимир Путин сделал похожий подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду. Российский лидер преподнёс монарху камчатского кречета.

Сегодня в ходе переговоров президент РФ и наследный принц обсудили взаимодействие на международной арене, сотрудничество в энергетической сфере, космосе и туризме. Путин отметил успешное развитие российско-эмиратских отношений в дружественном и конструктивном ключе.

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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