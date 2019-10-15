Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин преподнёс в качестве подарка наследному принцу Абу-Даби белого кречета в ходе своего визита в Объединённые Арабские Эмираты. Принц Мухаммед бен Заид Аль Нахайян занимает должность заместителя верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ.

Как сообщает ТАСС, в ответ российский лидер получил от наследника Абу-Даби Абу-Даби в подарок макет дворца Каср Аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.