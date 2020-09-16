Путин поздравил новоизбранного премьера Японии Сугу
Президент России Владимир Путин направил новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге поздравительную телеграмму по случаю его избрания на руководящий пост.
Как сообщили в Кремле, президент отметил высокий авторитет и богатый политический опыт Суги. В тексте телеграммы Путин также упомянул о достижениях бывшего премьера Японии Синдзо Абэ по части развития диалога между двумя странами.
«Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки
Ёсихидэ Суга 14 сентября был избран лидером правящей Либерально-демократической партии Японии вместо Синдзо Абэ, собравшегося в отставку по состоянию здоровья. 16 сентября парламент страны избрал Сугу новым премьер-министром 314 голосами из 465, пишут argumenti.ru.
Как ожидается, при Суге свои посты сохранят министр финансов, министр образования и науки, а также глава МИД. В министерстве иностранных дел Японии уже заявили, что намерены продолжать развитие отношений с России, включая тему заключения мирного договора, передаёт РИА Новости.
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