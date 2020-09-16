Путин поздравил новоизбранного премьера Японии Сугу

«Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки

Ёсихидэ Суга 14 сентября был избран лидером правящей Либерально-демократической партии Японии вместо Синдзо Абэ, собравшегося в отставку по состоянию здоровья. 16 сентября парламент страны избрал Сугу новым премьер-министром 314 голосами из 465, пишут argumenti.ru.

Как ожидается, при Суге свои посты сохранят министр финансов, министр образования и науки, а также глава МИД. В министерстве иностранных дел Японии уже заявили, что намерены продолжать развитие отношений с России, включая тему заключения мирного договора, передаёт РИА Новости.

