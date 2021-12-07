Путин поздравил Нехаммера с назначением на пост канцлера Австрии

В тексте глава государства отметил, что «в России ценят конструктивные отношения с Австрией».

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям», - подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера, который сменил на этом посту Александра Шалленберга, сообщает RT.