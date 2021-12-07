Путин поздравил Нехаммера с назначением на пост канцлера Австрии
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в своём Facebook заявил, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу Нехаммеру по случаю его вступления в должность канцлера Австрии.
В тексте глава государства отметил, что «в России ценят конструктивные отношения с Австрией».
«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям», - подчеркнул российский лидер.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера, который сменил на этом посту Александра Шалленберга, сообщает RT.
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