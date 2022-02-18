Путин поручил заключить с Сирией договор о выдаче
Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение российского правительства о подписании договора с Сирией о выдаче, сообщает пресс-служба Кремля.
Подписать документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, от имени РФ поручено Минюсту, после достижения договоренности с сирийской стороной.
В сообщении говорится, что в проект одобренного кабмином докумета могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов граждан в 2022 году минимум на 2,5%, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru