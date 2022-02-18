Путин поручил заключить с Сирией договор о выдаче

Подписать документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, от имени РФ поручено Минюсту, после достижения договоренности с сирийской стороной.

В сообщении говорится, что в проект одобренного кабмином докумета могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов граждан в 2022 году минимум на 2,5%, сообщает RT.

