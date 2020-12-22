Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье, сообщает РИА Новости.
Теперь глава государства по истечении полномочий получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру, это же касается его служебных и жилых помещений, документов, средств связи, переписки и личных вещей.
Лишить неприкосновенности его может только Совет Федерации двумя третями голосов в случае обвинения Госдумой в госизмене или ином тяжком преступлении, при этом подтвердить обвинения должны верховный и Конституционные суды. У Совета Федерации будет три месяца на вынесении решения, иначе его отклонят.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что в ближайшее время бывшим президентам в России придется отстаивать свою неприкосновенность.
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