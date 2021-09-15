ДНР и ЛНР создали единое экономическое пространство
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о развитии экономической интеграции, сообщает РИА Новости.
Также документ предусматривает создание единой таможенной территории.
Перед церемонией подписания Пасечник заявил, что этот день является знаковым день обеих республик.
Ранее в МВД России подготовили проект указа, который предусматривает вовлечение жителей ДНР и ЛНР в госпрограмму по переселению соотечественников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru