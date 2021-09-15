ДНР и ЛНР создали единое экономическое пространство

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о развитии экономической интеграции, сообщает РИА Новости.

Также документ предусматривает создание единой таможенной территории.

Перед церемонией подписания Пасечник заявил, что этот день является знаковым день обеих республик.

Ранее в МВД России подготовили проект указа, который предусматривает вовлечение жителей ДНР и ЛНР в госпрограмму по переселению соотечественников.

