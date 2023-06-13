Путин поделился воспоминаниями об Анатолии Собчаке
13 июня 202319:50
Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами поделился воспоминаниями о бывшем губернаторе Санкт-Петербурга, и назвал его умным человеком. Слова российского президента приводит РИА Новости.
«Он был умный человек. Могу это со стопроцентной уверенностью сказать. Я с ним долго работал. Он же правильно сказал: "Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли», - сказал Путин.
Ранее Путин заявил о необходимости предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не дать возможность раскачать ситуацию внутри страны извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru