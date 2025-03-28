Путин поддержал решение Дрозденко вновь пойти на выборы губернатора

Президент Владимир Путин поддержал решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко пойти на губернаторские выборы осенью.

В пятницу российский лидер провел рабочую встречу с руководителем Ленобласти.

Дрозденко указал, что работает в команде президента 12 лет. Губернатор попросил поддержки Путина, чтобы иметь возможность вместе с областной управленческой командой продолжить реализацию уже начатых проектов.

«В целом у вас показатели хорошие. Хотя... проблем еще очень много», - указал президент.

Александр Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Ранее СМИ сообщали, что губернатор якобы может покинуть свой пост весной.

