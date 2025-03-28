Путин поддержал решение Дрозденко вновь пойти на выборы губернатора
Президент Владимир Путин поддержал решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко пойти на губернаторские выборы осенью.
В пятницу российский лидер провел рабочую встречу с руководителем Ленобласти.
Дрозденко указал, что работает в команде президента 12 лет. Губернатор попросил поддержки Путина, чтобы иметь возможность вместе с областной управленческой командой продолжить реализацию уже начатых проектов.
«В целом у вас показатели хорошие. Хотя... проблем еще очень много», - указал президент.
Александр Дрозденко возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Ранее СМИ сообщали, что губернатор якобы может покинуть свой пост весной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился на СВО
- Дзюбе посоветовали красиво завершить карьеру
- Турнир ONE Championship отменили из-за землетрясения в Мьянме
- СМИ: У Паши Техника выявили сепсис и полиорганную недостаточность
- Двоих россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков во Владимирской области
- Путин поддержал решение Дрозденко вновь пойти на выборы губернатора
- Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме
- Турпоток иностранцев в Россию вырос более чем на треть
- Германия выделила 7,27 млн евро в фонд поддержки энергетики Украины
- Карасин заявил, что переговоры в Эр-Рияде прошли не очень результативно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru