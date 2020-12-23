Путин поддержал переезд Госдумы в новое здание

Президент России Владимир Путин поддержал идею переезда Государственной думы в новое здание.

В ходе заседания Госсовета и Совета по национальным проектам глава государства прокомментировал высказывание лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского об отсутствии у российского парламента собственного здания. Как отметил Жириновский, участок для него выделен, однако строительство не начато.

Лидер ЛДПР считает, что на возведение здания парламента не потребуется бюджетных средств, финансированием проекта могут заняться столичные власти или инвесторы.

По словам Путина, строительство нового здания или комплекса для Госдумы возможно, если оно будет организовано за счёт обмена объектами, в том числе с московским правительством, отмечает RT.

Президент считает, что такой сценарий возможен, если стоимости переданных объектов хватит для покрытия расходов на строительство нового здания

«Надо только внимательно посчитать, так ли это будет на самом деле. В принципе, я не против, пожалуйста, я с вами согласен», — добавил глава государства.

Ранее на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с COVID-19 в новогодние праздники.

