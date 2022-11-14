Путин передал через Лаврова слова признательности руководству Индонезии

Президент РФ Владимир Путин через главу МИД Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита G20. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, у Путина был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы.

«Лавров и передал самые наилучшие пожелания и слова», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в стране, поэтому было принято решение не лететь на саммит на Бали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияИндонезияВладимир Путин
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