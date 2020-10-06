Путин назвал приоритеты федерального бюджета на 2021-2023 годы
Владимир Путин назвал приоритетами федерального бюджета на 2021-2023 годы исполнение социальных обязательств и обеспечение развития страны, об этом пишет ТАСС.
Кроме того, российский лидер попросил Госдуму, сенаторов, членов кабмина и экспертов детально проработать все параметры будущего трехлетнего бюджета.
А накануне Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете на будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. Об этом спикер Совета Федерации заявила во время слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Сенатор напомнила, что Владимир Путин в ходе встречи с Совфедом поручил проконтролировать «ряд чувствительных социальных вопросов, а также предусмотреть их бюджетное финансирование». Как подчеркнула Матвиенко, особый акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей, сообщает РЕН ТВ.
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