Путин назвал приоритеты федерального бюджета на 2021-2023 годы

А накануне Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете на будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. Об этом спикер Совета Федерации заявила во время слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Сенатор напомнила, что Владимир Путин в ходе встречи с Совфедом поручил проконтролировать «ряд чувствительных социальных вопросов, а также предусмотреть их бюджетное финансирование». Как подчеркнула Матвиенко, особый акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей, сообщает РЕН ТВ.

