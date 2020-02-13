Путин отправил в отставку калужского губернатора
Президент России Владимир Путин принял ходатайство губернатора Калужской области Анатолия Артамонова об отставке. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Принять отставку Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию», - говорится в сообщении.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен глава города Обнинск Владислав Шапша.
Ранее РБК сообщало, что Артамонов может перейти в Совет Федерации и стать главой комитета по бюджету. Незадолго до этого в добровольную отставку ушел сенатор от Калужской области Юрий Волков.
Отметим, что Артамонов считался губернатором-долгожителем. Он возглавлял область с 2000 года, отмечает Life.ru
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