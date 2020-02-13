Путин отправил в отставку калужского губернатора

13 февраля 202019:13

Президент России Владимир Путин принял ходатайство губернатора Калужской области Анатолия Артамонова об отставке. Об этом сообщает сайт Кремля.

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«Принять отставку Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен глава города Обнинск Владислав Шапша.

Ранее РБК сообщало, что Артамонов может перейти в Совет Федерации и стать главой комитета по бюджету. Незадолго до этого в добровольную отставку ушел сенатор от Калужской области Юрий Волков.

Отметим, что Артамонов считался губернатором-долгожителем. Он возглавлял область с 2000 года, отмечает Life.ru

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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