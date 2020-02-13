Путин отправил в отставку калужского губернатора

«Принять отставку Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен глава города Обнинск Владислав Шапша.

Ранее РБК сообщало, что Артамонов может перейти в Совет Федерации и стать главой комитета по бюджету. Незадолго до этого в добровольную отставку ушел сенатор от Калужской области Юрий Волков.

Отметим, что Артамонов считался губернатором-долгожителем. Он возглавлял область с 2000 года, отмечает Life.ru



