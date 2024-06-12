Путин образовал в своей администрации пять новых управлений

В документе отмечается, что «в целях совершенствования деятельности администрации» в ней появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, национальной морской политики, формирования и деятельности Государственного совета, а также управления по госполитике в гуманитарной сфере и сфере ОПК.

«Упразднить управление... по обеспечению деятельности Государственного совета», — говорится в указе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о включении министра промышленности и торговли Антона Алиханова, главы Минобороны Андрея Белоусова, секретаря Госсовета Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии, напоминает RT.

