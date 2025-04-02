Путин обновил состав Государственного совета, включив новых глав регионов
Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт и врио главы Новгородской области Александра Дронова. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
Помимо этого, в новый состав Госсовета вошли мэр Иркутска Руслан Болотов и мэр Южно-Сахалинска Сергей Насадин.
Указом президента также были исключены из состава Госсовета бывший глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и мэр Красноярска Владислав Логинов.
Также из состава были исключены экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин и мэр Мурманска Юрий Сердечкин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru