Путин: Необходимо укреплять ВС и ВМФ РФ из-за геополитических рисков

Из-за геополитических рисков необходимость укрепить Вооруженные силы России и Военно-морской флот крайне важна, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

По его словам, напряжение в современном мире усиливается, в связи с чем Москва регулярно получает различные угрозы со стороны ряда стран. Российский лидер указал, что в настоящее время можно наблюдать, как эти угрозы воплощаются в действия.

Путин призвал «просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы».

Ранее Путин заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

