Путин не связывает с Крымом ухудшение отношений с Украиной

Владимир Путин напомнил, что вначале на Украине произошёл государственный переворот и «захват власти». Лишь после этого «взгляды и пути» Киева и Москвы разошлись.

«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — акцентировал Путин.

Российский лидер высказал уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без «возвращения» Крыма в состав Украины наладить отношения с Россией будет невозможно. Украинский лидер решил «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.

