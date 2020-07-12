Путин не связывает с Крымом ухудшение отношений с Украиной

Отношения с Украиной ухудшились до крымского референдума в марте 2014 года, после которого полуостров вошел в состав России, напомнил президент России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — цитирует главу государства ТАСС.

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Владимир Путин напомнил, что вначале на Украине произошёл государственный переворот и «захват власти». Лишь после этого «взгляды и пути» Киева и Москвы разошлись.

«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — акцентировал Путин.

Российский лидер высказал уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без «возвращения» Крыма в состав Украины наладить отношения с Россией будет невозможно. Украинский лидер решил «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияУкраинаПрисоединение Крыма К РоссииКрымВладимир Путин
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