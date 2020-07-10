На Украине назвали очередной «гвоздь в невозврат» Крыма
Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, но потом принял решение, противоречащее этому документу — закон о государственном языке, который по сути стал «гвоздем в невозврат»Донбасса и Крыма. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, пишут «Известия».
Мураев добавил, что власти Украины декларируют стремление в Европу, а затем нарушают все европейские демократические ценности. Жители Донбасса и Крыма возвращаться в страну с таким законодательством не захотят, уверен он.
Закон о функционировании украинского языка как государственного в 2019 году подписал президент Пётр Порошенко. Его преемник на посту главы государства Владимир Зеленский обещал проанализировать закон на соответствие Конституции страны.
На днях экс-депутат Верховной рады Анна Герман высказала мнение, что Украина потеряла Крым и Донбасс из-за своей противоречивой политики, отмечает «Газета.ру». По словам Герман, жители Донбасса не захотят возвращения под крыло Киева из-за того, что украинские власти не выполняют свои обязательства, как с Минскими соглашениями. А крымчане не будут мечтать вернуться в страну, «которая им не дает воды в летнюю жару», уверена Герман.
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