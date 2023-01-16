МАГАТЭ анонсировало расширение присутствия на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит присутствие на Украине для предотвращения «ядерной аварии» во время конфликта на территории страны. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Росатом и МАГАТЭ продолжат сотрудничать по Запорожской АЭС

«МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта», — написал Гросси в Twitter.

Гендиректор агентства отметил, что в рамках миссии МАГАТЭ организует присутствие на всех АЭС Украины.

Ранее организация анонсировала встречу Гросси с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве, стороны обсудят возможность создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, пишет Ura.ru. При этом Гросси заявлял, что после визита на Украину надеется отправиться в Россию, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраинаМАГАТЭ
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