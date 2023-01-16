МАГАТЭ анонсировало расширение присутствия на Украине

«МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта», — написал Гросси в Twitter.

Гендиректор агентства отметил, что в рамках миссии МАГАТЭ организует присутствие на всех АЭС Украины.

Ранее организация анонсировала встречу Гросси с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве, стороны обсудят возможность создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, пишет Ura.ru. При этом Гросси заявлял, что после визита на Украину надеется отправиться в Россию, отмечает RT.

